Чем чаще Украина срывает договоренности, тем меньше у нее будет земли – Лавров

Министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал о том, что Украина уже трижды срывала договоренности о мирном урегулировании. По его словам, чем дольше Украина будет так поступать, тем меньше территорий у нее остается.
Первой датой Лавров назвал февраль 2014 года – как считает министр, если бы Киев выполнил «по-честному то, о чем договорились», то Крым был бы в составе Украины, но этого не произошло из-за смены власти в стране. В феврале 2015 была возможность заключить минские договоренности, и в этом случае Украина «осталась бы в границах, включая весь Донбасс», сказал Лавров.
«Ну и третий шанс у них был в Стамбуле в апреле 2022 года, об этом подробно говорил президент. Ну и, конечно, нынешние реалии тоже отличаются от тех, что были в апреле 2022 года»,– цитирует выступление Лаврова Ассамблее Русского мира сайт российского МИДа.
Москва, Елена Васильева
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