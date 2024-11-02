«Полная глупость!..» Лукашенко о «планах» России напасть из Белоруссии на Польшу, Прибалтику и Украину

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал полной глупостью предположения, что России собирается нападать на страны Евросоюза и Украину через территорию его республики. Об этом глава белорусского государства заявил на церемонии чествования аграриев на фестивале-ярмарке «Дажынкі-2024» в Мостах.

«Никакая Россия не собирается через Беларусь нападать на Польшу, Литву или Латвию, на Украину. Глупость полная! Никто в Беларуси без нашего с вами ведома воевать с соседями и НАТО не собирается. Это они поставили перед собой цель задушить нас с Россией и сегодня, к этой цели идя, ищут причины», – подчеркнул Лукашенко.

При этом белорусский лидер добавил, что «соседей не выбирают, они от Бога». «Давайте по-соседски строить наши отношения. Не хотите – на надо. Мы найдем другие страны, с которыми будем сотрудничать. Но, если мы от вас уйдем и вы нам перестанете быть интересны, вы уже к нам не зайдете», – цитирует Лукашенко его официальный сайт.

Минск, Анастасия Смирнова

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