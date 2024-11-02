В России оборот алкоголя начнут контролировать из космоса

При контроле за оборотом алкоголя в России начнут применять космические технологии. Об этом сообщил начальник управления стратегических направлений Росалкогольтабакконтроля Александр Моисеев.

Выступая на V Всероссийском форуме контрольных органов в Калининграде, Моисеев отметил, что в министерстве юстиции РФ находится на регистрации приказ, по которому поводом для проведения проверок будут дистанционные данные из космоса.

«Мы видим (из космоса) те площадки, где была аннулирована или приостановлена лицензия на алкоголь. Соответственно если там будут видны тепловые выбросы, выбросы дыма или передвижения транспортных средств или железнодорожного состава, это будет поводом для проведения контрольных мероприятий», – пояснил чиновник, слова которого цитирует «Интерфакс».

Моисеев отметил, что наиболее эффективным механизмом недопущения нарушений еще до того, как какой-то реальный ущерб либо жалобы на неправильные действия поступили в контролирующий орган, являются специальные индикаторы риска. «Эффективность индикаторов риска возросла в этом году до 92%, хотя в прошлом году это было 80%. По поводу цифровизации важной в нашей сфере работы с алкоголем. Это наша система ЕГАИС, которая позволяет эффективно выявлять данные индикаторы. Но есть и новации», – отметил начальник управления Росалкогольтабакконтроля.

Москва, Светлана Антонова

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