Российский космонавт Гребенкин вернулся из США

Российский космонавт Александр Гребенкин вернулся из США для прохождения послеполетной реабилитации в Звездном городке. Об этом сообщили в Центре подготовки космонавтов (ЦПК) им. Ю.А.Гагарина.
Напомним, возвращение Гребенкина с Международной космической станции несколько раз переносилось. Расстыковка американского космического корабля Crew Dragon-8 с МКС должна была состояться ещё 8 октября, но откладывалась из-за ураганов в районе Мексиканского залива. В итоге приводнение спускаемого аппарата произошло только 25 октября.
Москва, Светлана Антонова
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