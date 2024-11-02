Известной экоактивистке-иноагенту предъявлено новое обвинение

Следственный комитет России установил новый эпизод преступной деятельности известной экоактивистки Евгении Чириковой*, которая признана в РФ иноагентом и внесена в список террористов и экстремистов. Как сообщила пресс-служба ведомства, она обвиняется в преступлениях против общественной безопасности.

В СК уточнили, что не позднее 8 августа 2023 года Чирикова* приняла участие в трансляции одного из видеохостингов, а также дала интервью, в котором, согласно заключению лингвистического исследования, содержатся признаки оправдания деятельности террористической организации, запрещенной на территории РФ.

По данному факту Коптевским межрайонным следственным отделом следственного управления по Северному административному округу Главного следственного управления СК РФ по городу Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичное оправдание терроризма).

Следователями столичного СК Чириковой* заочно предъявлено обвинение. В ближайшее время фигурантка будет объявлена в международный розыск.

Ранее в отношении Чириковой* было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ). Ей заочно предъявлено обвинение.

*признана в РФ иноагентом и внесена в список террористов и экстремистов

Москва, Светлана Антонова

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