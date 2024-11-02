Киевский режим саботирует обмен военнопленными. Как сообщила сегодня официальный представитель МИД России Мария Захарова, министерство обороны России в 2024 году предлагало передать 935 украинских военнопленных, из них Киев забрал только 279 человек.

«Это практически 700 человек, которые могли вернуться к своим семьям на Украине. Ими киевский режим просто побрезговал, и при этом его представители продолжают ездить в Канаду и по всему миру и якобы призывать и договариваться с международным сообществом о посреднических усилиях…» – подчеркнула Захарова.

По ее словам, такие действия киевского режима являются «политическим туризмом на крови своих собственных граждан, своих военнослужащих».

Украина замалчивает реальное положение дел и создает видимость международных усилий с целью оказать давление на Россию, констатировала официальный представитель МИД России.

Москва, Анастасия Смирнова

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