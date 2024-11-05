Синоптики пообещали москвичам потепление

В ближайшие дни в московском регионе ожидается потепление. Согласно прогнозу Гидрометцентра России, к концу недели дневная температура воздуха поднимется до 9°.

В ночь на среду, 6 ноября, местами возможен небольшой снег при -5…-3° в Москве и -6…-1° в районах Подмосковья. Днем осадки в виде снега, переходящего в дождь, тоже будут иметь небольшую интенсивность. Днем потеплеет до 2…4° в столице и до 0…5° по области.

С четверга, 7 ноября, прогнозируются небольшие дожди, температура продолжит постепенно повышаться. Уже в пятницу, 8 ноября, днем до 4…6° в Москве и 3…8° по области. Во все эти дни будет отмечаться умеренный по силе ветер.

В выходные возможны местами небольшие дожди прогнозируются, термометры покажут ночью от 1 до 6°, днем от 4 до 9°. Положительная температурная аномалия увеличится до 5°, уточнили в Гидрометцентре.

Москва, Светлана Антонова

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