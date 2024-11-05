Суд в Москве оштрафовал компанию Apple

Таганский районный суд Москвы привлек к административной ответственности компанию «Эпл Дистрибьюшн Интернэшнл Лимитед» (Apple Distribution International Ltd.). Решение принято в связи с нарушением законодательства об неудалении запрещенной информации.

«Компания «Эпл Дистрибьюшн Интернэшнл Лимитед» (Apple Distribution International Ltd.) признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.2 ст.13.41 КоАП РФ», – говорится в сообщении пресс-службы московских судов общей юрисдикции.

Компании назначен штраф в размере 3,6 млн рублей.

Москва, Светлана Антонова

Подписаться на ТГ-канал «Новый День – Передовица»

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube