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Вторник, 5 ноября 2024, 19:40 мск

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Суд в Москве оштрафовал компанию Apple

Фото: Reuters

Таганский районный суд Москвы привлек к административной ответственности компанию «Эпл Дистрибьюшн Интернэшнл Лимитед» (Apple Distribution International Ltd.). Решение принято в связи с нарушением законодательства об неудалении запрещенной информации.

«Компания «Эпл Дистрибьюшн Интернэшнл Лимитед» (Apple Distribution International Ltd.) признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.2 ст.13.41 КоАП РФ», – говорится в сообщении пресс-службы московских судов общей юрисдикции.

Компании назначен штраф в размере 3,6 млн рублей.

Москва, Светлана Антонова

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