НАТО готовится к открытой войне: вблизи границ Белоруссии сосредоточена значительная группировка войск

Польша и Прибалтика целенаправленно превращаются в военный плацдарм блока НАТО, который наращивает усилия для возможного военного противостояние с Союзным государством России и Белоруссии. Об этом заявил начальник главного управления– заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Белоруссии генерал-майор Владимир Куприянюк.

«Важным фактором, постоянно влияющим на ситуацию, остается продолжающаяся прокси-война на территории Украины, способная спровоцировать не только вооруженный конфликт регионального уровня, но и крупномасштабную войну», – подчеркнул он в интервью белорусской военной газете «Во славу Родины».

Куприянюк также обратил внимание, что существует и гибридная агрессия Запада против белорусского государства, направленная на формирование благоприятных условий для силового смещения действующей власти – госпереворота. По его словам, возможны провокации накануне президентских выборов в Белоруссии, которые намечены на январь 2025 года.

Вместе с тем генерал-майор отметил, что в непосредственной близости от белорусской границы сосредоточена значительная группировка украинской армии численностью около 15 тысяч человек. «В приграничных с Беларусью областях выстроена и постоянно совершенствуется система оборонительных рубежей, районов и позиций <…> В отношении находящихся в приграничье сотрудников белорусских силовых ведомств систематически осуществляются провокационные и демонстративные действия.

У самой государственной границы на постоянной основе находятся подразделения специального назначения с бронетехникой из состава сил специальных операций и национальной гвардии Украины», – уточнил он.

Куприянюк также сообщил, что в сопредельных с Белоруссией странах продолжается подготовка так называемой белорусской добровольческой армии. «Не прекращается вербовка радикально настроенных белорусских граждан, а также их обучение, в том числе путем получения боевого опыта в зоне проведения специальной военной операции. Наряду с этим продолжается активное техническое оснащение данного подразделения, в том числе беспилотными летательными аппаратами», – пояснил он.

Как считает замначальника Генштаба ВС Белоруссии, в этой ситуации очевидно одно: управляемый США блок НАТО уже фактически готовится к открытому вооруженному противостоянию с Белоруссией и Россией.

«Коллективный Запад постоянно демонстрирует рост интенсивности мероприятий, направленных, по сути, на заблаговременную подготовку к военным действиям. Основные усилия сосредоточены на дальнейшем увеличении расходов на оборону, наращивании ударно-наступательного потенциала войск, а также расширении военного присутствия вблизи границ Союзного государства», – констатировал Куприянюк.

Минск, Анастасия Смирнова

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