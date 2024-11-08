Погода в Москве уйдет в минус

В ближайшие дни в московском регионе вновь ожидается похолодание. Согласно прогнозу Гидрометцентра России, после субботнего потепления температура воздуха начнет постепенно приближаться к минусовой отметке.

Так, в субботу, 9 ноября, днем в Москве до 6…8°, а в Подмосковье – до 4…9°. В воскресенье, 10 октября, с северо-западными ветрами будет поступать более прохладная воздушная масса, и показания термометров начнут уменьшаться: днем до 5…7°, по области – до 3…8°.

В начале следующей недели ночами температура будет понижаться до -3…2°, днем будет от 0 до 5°. Как отмечают синоптики, в эти дни обойдется без осадков и ослабеет ветер.

Превышение средней суточной температуры над нормой сократится от 4° в субботу до 1,5° в понедельник и вторник, уточнили в Гидрометцентре.

Москва, Елена Володина

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