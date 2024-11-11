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Из Берлина не поступали сигналы о желании Шольца поговорить с Путиным

Олаф Шольц Архив, фото: пресс-служба Кремля

Кремль не ведет подготовку к телефонному разговору президента РФ Владимира Путина и канцлера Германии Олафа Шольца. Об этом сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков. По его словам, из Берлина никаких сигналов пока не поступало.

Представитель Кремля напомнил слова Путина о том, что Шольц, как и президент Франции Эмманюэль Макрон, сами ушли со связи и показывали свое нежелание разговаривать. «Здесь, если они говорят, что какие-то сигналы пойдут, значит надо дождаться, пока не было никаких», – подчеркнул Песков (цитата по ТАСС).

Стоит отметить, что ранее в СМИ несколько раз сообщалось о намерении Шольца провести телефонный разговор с Путиным, который неоднократно подчеркивал, что всегда открыт для любых международных контактов.

В последний раз Путин и Шольц проводили телефонный разговор в декабре 2022 года.

Москва, Светлана Антонова

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