российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Понедельник, 11 ноября 2024, 16:08 мск

Новости Москва

Новости, Кратко, Популярное, Интервью

Армия России отразила шесть контратак в Курской области

Архив. Фото: Минобороны РФ

В Курской области российские войска отразили шесть новых контратак противника в направлении населенных пунктов Дарьино, Николаево-Дарьино и Новоивановка. Как сообщает министерство обороны РФ, в ходе боев на этих участках ВСУ потеряли до 70 человек убитыми и ранеными.

В то же время подразделения группировки российских войск «Север» продолжили наступательные действия, в ходе которых нанесли поражение формированиям 14-ти бригад ВСУ вблизи Дарьино, Леонидово, Малой Локни, Николаево-Дарьино и Новоивановки.

Ударами армейской авиации и огнем артиллерии нанесено поражение скоплениям живой силы и техники 14-ти бригад ВСУ в районах 22-х населенных пунктов в Курской области. Оперативно-тактической авиацией и ракетными войсками нанесено поражение резервам противника в Сумской области.

В целом за сутки потери ВСУ составили более 300 военнослужащих. Уничтожены танк, боевая машина пехоты, два бронетранспортера, восемь боевых бронированных машин, а также три артиллерийских орудия, миномет и семь автомобилей. Пять военнослужащих ВСУ сдались в плен.

Курск, Светлана Антонова

Подписаться на ТГ-канал «Новый День – Передовица»

© 2024, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Метки / Украина

Ирландия выселяет украинских беженцев, не проживающих в предоставленном жилье / Российские спецслужбы сорвали операцию Киева по угону вертолета РЭБ / «Клещи сжимаются…» Российские войска вступили в городские бои в Курахово / Сын Трампа пообещал лишить Зеленского финансовой поддержки США / Минобороны РФ раскрыло новые подробности массированной атаки украинских дронов / В Курской области армия России отразила 11 контратак ВСУ: уничтожено почти 300 боевиков / Армия России взяла под контроль ещё один населенный пункт в ДНР / Минобороны сообщило о перехвате 70 беспилотников над шестью регионами РФ

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Запорожье, Крым, Москва, Севастополь, Донбасс, Харьков, Центр России, Юг России, Конфликт на Украине, Россия, Украина,