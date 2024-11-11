В Курской области российские войска отразили шесть новых контратак противника в направлении населенных пунктов Дарьино, Николаево-Дарьино и Новоивановка. Как сообщает министерство обороны РФ, в ходе боев на этих участках ВСУ потеряли до 70 человек убитыми и ранеными.

В то же время подразделения группировки российских войск «Север» продолжили наступательные действия, в ходе которых нанесли поражение формированиям 14-ти бригад ВСУ вблизи Дарьино, Леонидово, Малой Локни, Николаево-Дарьино и Новоивановки.

Ударами армейской авиации и огнем артиллерии нанесено поражение скоплениям живой силы и техники 14-ти бригад ВСУ в районах 22-х населенных пунктов в Курской области. Оперативно-тактической авиацией и ракетными войсками нанесено поражение резервам противника в Сумской области.

В целом за сутки потери ВСУ составили более 300 военнослужащих. Уничтожены танк, боевая машина пехоты, два бронетранспортера, восемь боевых бронированных машин, а также три артиллерийских орудия, миномет и семь автомобилей. Пять военнослужащих ВСУ сдались в плен.

Курск, Светлана Антонова

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