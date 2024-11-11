Биткоин подорожал до исторического рекорда

Сегодня стоимость биткойна вновь выросла до исторического рекорда, превысив $82 тысячи. Об этом свидетельствуют данные криптобиржи Binance.

В последние дни котировки биткойна ускорили рост. По оценкам экспертов, одним из поводом стало завершение выборов президента США. Гендиректор Binance Ричард Тэн заявлял в интервью западным СМИ, что с победой Дональда Трампа для криптовалют «начался золотой век».

Москва, Светлана Антонова

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