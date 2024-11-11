Мощность DDoS-атак в России достигла критического уровня

Кибератаки на российские ресурсы усиливаются – в 3 квартале текущего года хакеры сделали акцент на запуске мощнейших DDoS-атак, применяя ботнеты нового поколения, в результате чего мощность атак достигла критического уровня и составила 1,7 Тбит/с. Об этом говорится в аналитическом отчете компании StormWall.

Аналитики выявили, что DDoS-атаки с максимальной мощностью до 1,7 Тбит/с были запущены на хостинг-провайдеров. Также сильно пострадала телекоммуникационная отрасль. На телеком-компании злоумышленники организовали DDoS-атаки мощностью до 900 Гбит/с, на развлекательный сектор – 700 Гбит/с.

Вместе с тем количество устройств в ботнетах выросло за год в пять раз до 30 тысяч, что, по оценке экспертов, также является угрожающим показателем.

Вместе с тем в третьем квартале зафиксирован рост числа DNS-атак на 46% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Основная цель – добиться, чтобы DNS-серверы не смогли обработать заметную часть поступающих к ним запросов, в результате чего клиенты этих серверов не могут получить доступ к сайтам по их доменным именам.

Москва, Светлана Антонова

Подписаться на ТГ-канал «Новый День – Передовица»

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube