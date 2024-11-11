В Москве температура воздуха превысит климатическую норму

В московском регионе во второй половине недели ожидается плавное повышение температуры воздуха. Согласно прогнозу Гидрометцентра России, превышение над климатической нормой увеличится от 1 до 3 градусов на фоне падения атмосферного давления.

Синоптики обратили внимание, что в первой половине недели осадки не ожидаются, а температура воздуха будет колебаться вблизи нулевой отметки. Осадки возможны местами с четверга, 14 ноября. К субботе, 16 ноября, в дневное время прогнозируется потепление до 6°.

Москва, Светлана Антонова

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