В Москве заочно арестован судья Международного уголовного суда

Басманный суд Москвы принял решение о заочном аресте судью Международного уголовного суда (МУС) Хайкеля Бен Махфуда, обвиняемого по уголовному делу о незаконном задержании, заключении под стражу или содержании под стражей (ч. 2 ст. 301 УК РФ).

Как уточнила пресс-служба столичных судов общей юрисдикции мера пресечения фигуранту избрана на два месяца с момента его задержания на территории РФ либо экстрадиции в Россию. Судья МУС объявлен в международный розыск.

Напомним, Бен Мафхуд был среди судей, выдавших летом 2024 года ордер на арест секретаря Совета безопасности России Сергея Шойгу, занимавшего тогда пост министра обороны РФ, и начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова в связи с украинским кризисом.

Москва, Анастасия Смирнова

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