В МИД РФ категорически отвергли обвинения из Кишинева о маневрах российских беспилотников

Москва категорически отвергла обвинения Кишинева о пуске российских беспилотников на территорию Молдавии. Как заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, доказательства таких действий России «никогда не будут представлены, потому что их нет».

Накануне МИД Молдавии выпустил заявление, в котором утверждается, что в Каушанском и Рышканском районах республики были обнаружены беспилотные летательные аппараты, якобы выпущенные с территории Российской Федерации для отвлечения ПВО Украины.

«Категорически отвергаем голословные антироссийские выпады, которые, к сожалению, стали нормой в Республике Молдова. В очередной раз никаких доказательств того, что БПЛА имели российское происхождение и были запущены с территории нашей страны, представлено не было», – подчеркивается в заявлении Захаровой, которое опубликовано на сайте МИД РФ.

«Еще раз подчеркиваем, что в ходе специальной военной операции Вооруженные Силы Российской Федерации не применяют и не прокладывают маршруты полетов БПЛА над территорией сопредельных с Украиной государств, в число которых входит и Молдавия», – констатировала она, призвав Кишинев «отказаться от антироссийской риторики и не поддаваться на подобные провокации».

Москва, Светлана Антонова

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