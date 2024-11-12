Улучшит ли Трамп отношения США и России? Опрос на сайте РИА «Новый День»

После завершения выборов президента США, по результатам которых победителем оказался бывший глава белого дома Дональд Трамп, в России не прекращается дискуссия, смогут ли улучшиться отношения Москвы и Вашингтона и возможна ли стабилизация международной обстановки вокруг РФ.

С одной стороны, звучат мнения, что от Трампа не следует ожидать ничего хорошего, как и от любого президента США. Более того, эксперты указывают на непредсказуемость его действий с перспективной разрастания всевозможных конфликтов в мире, и это касается, в том числе, Москвы.

С другой – мирные инициативы избранного главы США, в частности, по Украине внушают осторожный оптимизм относительно возможной стабилизации ситуации вокруг России и возобновления диалога Москвы и Вашингтона в мирном ключе. Но при этом ряд наблюдателей обращают внимание, что Трамп делал такие заявления во время избирательной кампании, но сейчас может легко об этом забыть.

Редакция РИА «Новый День» решила обратиться с вопросом к своим читателям с вопросом: «Улучшит ли Дональд Трамп отношения США и России?»

Варианты ответов:

Да, Трамп на это способен

Нет, Вашингтон продолжит конфронтацию

Сомневаюсь, что возможны какие-либо изменения

Мне все равно, я не гражданин РФ

Ваш вариант

Проголосовать можно здесь >>>

Москва, редакция РИА «Новый День»

Подписаться на ТГ-канал «Новый День – Передовица»

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube