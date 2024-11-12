Росфинмониторинг предупредил о мошенниках, действующих под видом сотрудников ведомства

Федеральная служба по финансовому мониторингу сообщила об участившихся случаях мошенничества, когда злоумышленники звонят гражданам и представляются сотрудниками ведомства.

«При этом аферисты сообщают, что денежные средства гражданина пытаются похитить мошенники, а для пресечения преступной схемы необходимо обратиться с официальным письмом в Росфинмониторинг для наделения «специальными полномочиями» конкретного «сотрудника службы. Для убедительности мошенники направляют своим собеседникам фотографии поддельных удостоверений сотрудников ведомства (которые не являются и никогда не являлись таковыми)», – пояснили в Росфинмониторинге.

«Поверив аферистам, граждане обращаются в Росфинмониторинг с просьбами наделись псевдосотрудника службы соответствующими полномочиями и, сообщив мошенникам о направлении такого письма, находясь под их влиянием, переводят деньги», – добавили в ведомстве, призвав россиян к бдительности.

Москва, Елена Володина

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