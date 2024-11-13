В Москве зафиксирован рост числа ипотечных сделок

По итогам октября в Москве зарегистрировано 11 900 договоров ипотечного жилищного кредитования на первичном и вторичном рынках недвижимости, что превышает результат сентября текущего года (9 620) на 23,7%. Об этом говорится в сообщении столичного Управления Росреестра.

В ведомстве уточнили, что по сравнению с октябрем прошлого года (11 256) число ипотечных сделок выросло на 5,7%, а к аналогичному периоду 2022 года (9 265) рост составил 28,4%.

«В столице, несмотря на складывающуюся конъюнктуру рынка, число ипотечных сделок в октябре растет. Так, за месяц оформлено 11,9 тысячи ипотечных договоров, что превышает среднемесячный показатель этого года на 18%. Положительная динамика во многом обусловлена спросом, сформированным на фоне исчерпания лимитов банками в начале месяца по «семейной» льготной программе кредитования, побудив многих заявителей успеть получить одобрение», – пояснил руководитель Управления Росреестра по Москве Игорь Майданов, уточнив, что часть ипотечных договоров пришлась октябре на вторичное жилье, которое сейчас продается ниже предложений, встречающихся у застройщиков.

Всего в январе-октябре 2024 года в Москве зарегистрировано 100 793 договора ипотечного жилищного кредитования. Данный показатель снизился к десяти месяцам 2023 года (116 435) на 13,4%, но превзошел результат аналогичного периода 2022 года (88 631) на 13,7%.

Москва, Светлана Антонова

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