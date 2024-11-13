В Кремле уточнили, когда пройдет «прямая линия» Путина

Президент Владимир Путин планирует провести прямую линию и большую пресс-конференцию в совмещенном формате во второй половине декабря. Об этом сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

«Действительно, до конца года во второй половине декабря состоится совмещенный формат, большая ежегодная пресс-конференция, которая будет совмещена с элементами прямой линии. Так же будем собирать вопросы граждан, так же будем на них отвечать, так же будем обрабатывать весь массив», – сказал представитель Кремля (цитата по «Интерфаксу»).

Песков уточнил, что Путин подробно ответит на вопросы и российских, и иностранных журналистов.

«Что касается самой даты, то мы ее попозже скажем», – отметил он.

Москва, Светлана Антонова

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