Блогер Блиновская признана банкротом

Арбитражный суд Москвы признал банкротом блогера и основательницу проекта «Марафон желаний» Елену Блиновскую по ее собственного заявлению. В ее отношении открыта процедура реализации ее имущества.

Блиновская является фигурантом уголовного дела по обвинению в уклонении от уплаты налогов в размере свыше 900 миллионов рублей, легализации денежных средств, приобретенных преступным путем, и неправомерном обороте средств платежей. Блогер была задержана 27 апреля 2023 года при попытке выехать за границу.

По версии следствия, Блиновская, оказывая информационные услуги посредством интернета, используя схему «дробления» бизнеса, занизила полученные доходы и не уплатила за период 2019-2021 годов НДС и НДФЛ на общую сумму свыше 918 млн рублей. При этом в качестве соучастников-пособников Блиновская привлекла своего супруга и иных неустановленных лиц.

В настоящее время Блиновская содержится в СИЗО. Слушания по ее уголовному делу проходят в Савеловском суде Москвы.

Москва, Светлана Антонова

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