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Среда, 13 ноября 2024, 18:36 мск

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ВСУ рискуют в Курахово оказаться в окружении

Российские войска существенно продвинулись к северу и югу от Курахово в Донецкой народной республике, создавая угрозу окружения для остающихся в городе подразделений украинских формирований. Об этом сообщил председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов.

«На кураховском направлении есть успехи на севере и на юге. На севере <…> провели зачистку населенного пункта [Новоселидовка]. Южнее Курахова, в Дальнем <…> идут активные боевые действия», – сказал Рогов в комментарии ТАСС, предположив, что в результате действий российских войск оставшимся в городе подразделениям ВСУ грозит окружение.

Рогов также сообщил, что в Курахове российские силы продвинулись вперед с восточных окраин в центр города. «В самом Курахове наши ребята существенно продвинулись на востоке города, боевые действия уже переместились в центральную часть. Освобождение города и его пригородов идет быстрыми темпами, быстро «съедается» кураховский плацдарм, который у противника пока присутствует», – пояснил он.

Москва, Светлана Антонова

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Метки / Украина

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