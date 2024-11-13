В Москве заочно арестован ещё один судья МУС

Басманный районный суд Москвы принял решение о заочном аресте ещё одного судьи Международного уголовного суда (МУС) – Рене Аделаиды Софи Алапини-Гансу, обвиняемой по ч. 2 ст. 301 УК РФ (незаконное задержание или заключение под стражу).

Как уточнила пресс-служба столичных судов общей юрисдикции, мера пресечения избрана на два месяца с момента задержания на территории РФ либо экстрадиции в Россию.

Судья является заместителем председателя Международного уголовного суда в Гааге Томоко Аканэ, выдавшего ордер на арест президента РФ Владимира Путина.

Ранее аналогичное решение о заочном аресте было принято в отношении судьи МУС Хайкеля Бен Махфуда. Поводом стала выдача летом 2024 года ордер на арест секретаря Совета безопасности России Сергея Шойгу, занимавшего тогда пост министра обороны РФ, и начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова в связи с украинским кризисом.

Москва, Светлана Антонова

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