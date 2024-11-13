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Среда, 13 ноября 2024, 19:29 мск

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Ситуация серьезная: миссия МАГАТЭ останется на Запорожской АЭС до «заморозки» конфликта

Фото: официальный сайт МАГАТЭ

Миссия наблюдателей Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) будет находиться на Запорожской АЭС (ЗАЭС) до тех пор, пока украинский конфликт не будет «заморожен» или не сократится количество боевых действий в регионе. Об этом заявил глава Агентства Рафаэль Гросси в интервью немецким СМИ. По его словам, ситуация в Запорожской области очень серьезная.

«Мы будем оставаться там (на ЗАЭС) до тех пор, пока конфликт не перейдет в новую фазу, по крайней мере, с меньшим количеством боевых действий и, возможно, прекращением огня или замораживанием конфликта», – сказал Гросси (цитата по РИА «Новости»).

Эксперты МАГАТЭ работают на ЗАЭС, которая является крупнейшей атомной станцией в Европе, с 1 сентября 2022 года. В октябре 2022 года перешла в собственность России. Украинские войска регулярно наносят удары по террории вблизи ЗАЭС.

Вена, Светлана Антонова

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