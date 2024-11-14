Гостей Москвы стали приветствовать на арабском языке

В Москве на остановках общественного транспорта разместили баннеры с приветствием на двух языках – русском и арабском. Таким образом власти хотят повысить привлекательность столицы России, пояснил заместитель мэра российской столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

«Мы стремимся повышать привлекательность столицы для зарубежных путешественников», – процитировал канал RT Ликсутова. Совместный проект запустили RT Arabic и департамент транспорта Москвы.

На баннерах также размещена ссылка на новости Московского транспорта. Арабских туристов знакомят с московской транспортной экосистемой через видеосюжеты.

Москва, Елена Васильева

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