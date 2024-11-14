За безопасностью на воде в Москве будут следить беспилотные катера

Беспилотные катера будут следить за безопасностью на воде в Москве с 2025 года. Данный проект находится в совместной разработке Министерства внутренних дел на транспорте и мэрии Москвы, сообщил начальник ГУТ МВД Олег Калинкин во время торжественного закрытия летней пассажирской навигации.

«Этот катер находится в разработке. Согласно проекту, он должен будет помогать сотрудникам полиции на транспорте следить за безопасностью на воде, – рассказал Олег Калинкин. – Внешне он будет немного отличаться от привычных полицейских патрульных кораблей. Габариты будут меньше. В его задачи будет входить отслеживание ситуации на воде, оперативное реагирование, оказание помощи в случае ЧП».

По его словам, первые такие корабли должны выйти на патрулирование в навигацию 2025 года. В целом, он отметил, сотрудниками речной полиции было совершенно 700 рейдов. По сравнению с прошлым годом в разы сократилось число правонарушений на воде, отмечает «Российская газета».

Москва, Елена Васильева

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