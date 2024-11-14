Выходные в Москве будут влажными

В ближайшие дни в московский регион начнет поступать теплый и влажный атлантический воздух, в результате чего возможны небольшие осадки. При этом, согласно прогнозу Гидрометцентра России, показания термометров продолжат превышать климатическую норму.

Небольшие осадки вероятны уже пятницу, 15 ноября. Ночью в Москве ожидается -1...1°, по области -4...1°. Днем в столице 1...3°, в Подмосковье 0...5°.

В субботу, 16 ноября, также прогнозируются небольшие осадки. В темное время суток температура воздуха будет колебаться около нулевой отметки. Днем в Москве до 3...5°, по области 0...5°.

В воскресенье, 17 ноября, местами вероятен небольшой дождь. Ночью в Москве 2...4°, по области 0...5°, днем – до 7°.

В понедельник и вторник, 18 и 19 ноября, снова возможны небольшие осадки. Ночью -1...4°, днем 1...6°.

Москва, Светлана Антонова

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