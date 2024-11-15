YouTube заработал в России

Сервис GlobalCheck сообщил о 100%-ной доступности видеохостинга YouTube у абонентов большинства крупнейших мобильных операторов – «Билайна», «Т2», «МегаФона», МТС и «Ростелекома.
Как сообщает «Новый День», доступ к платформе есть, но открывается ресурс с перебоями.
С начала августа абоненты провайдеров фиксированного доступа в интернет в России начали жаловаться на невозможность воспроизведения видео на YouTube в хорошем качестве или на полную потерю доступа к платформе.
РКН связывали снижение качества работы видеосервиса с тем, что Google ушла из России, запустила банкротство московского офиса и прекратила поддержку инфраструктуры своих кеширующих серверов на российских сетях связи& В Google говорили, что проблемы с доступом к видеохостингу у россиян не связаны с техническими вопросами или действиями компании, напоминает РБК.
Гендиректор «Мосфильма» Карен Шахназаров накануне рассказал, что он поднимал вопрос о доступности сервиса в России на встрече с президентом Владимиром Путиным. Путин, по словам Шахназарова, обещал «посмотреть» и «разобраться».
Москва, Елена Васильева
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