YouTube заработал в России

Сервис GlobalCheck сообщил о 100%-ной доступности видеохостинга YouTube у абонентов большинства крупнейших мобильных операторов – «Билайна», «Т2», «МегаФона», МТС и «Ростелекома.

Как сообщает «Новый День», доступ к платформе есть, но открывается ресурс с перебоями.

С начала августа абоненты провайдеров фиксированного доступа в интернет в России начали жаловаться на невозможность воспроизведения видео на YouTube в хорошем качестве или на полную потерю доступа к платформе.

РКН связывали снижение качества работы видеосервиса с тем, что Google ушла из России, запустила банкротство московского офиса и прекратила поддержку инфраструктуры своих кеширующих серверов на российских сетях связи& В Google говорили, что проблемы с доступом к видеохостингу у россиян не связаны с техническими вопросами или действиями компании, напоминает РБК.

Гендиректор «Мосфильма» Карен Шахназаров накануне рассказал, что он поднимал вопрос о доступности сервиса в России на встрече с президентом Владимиром Путиным. Путин, по словам Шахназарова, обещал «посмотреть» и «разобраться».

Москва, Елена Васильева

Подписаться на ТГ-канал «Новый День – Передовица»

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube