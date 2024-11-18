Московский суд снова оштрафовал Google

Таганский районный суд Москвы признал компанию Google LLC виновной в очередной правонарушении – неудалении запрещенной информации. Как сообщила пресс-служба столичных судов общей юрисдикции, назначен штраф в размере 3,8 млн рублей.

Как уточняется, решение принято в рамках ч. 2 ст.13.41 КоАП РФ (Нарушение порядка ограничения доступа к информации, информационным ресурсам, доступ к которым подлежит ограничению в соответствии с законодательством РФ об информации, информационных технологиях и о защите информации, и (или) порядка удаления указанной информации).

В течение последних лет крупнейшие зарубежные интернет-сервисы неоднократно привлекались в России к ответственности за неудаление запрещенного контента, в том числе с фейками о специальной военной операции.

Москва, Светлана Антонова

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