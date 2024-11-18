Москву ожидает усиление осадков и тепло выше нормы

В ближайшие дни в московском регионе сохранится теплая погода с температурой воздуха выше нормы. Согласно прогнозу Гидрометцентра России, во второй половине недели ожидается усиление осадков и порывистый ветер.

Во вторник, 19 ноября, местами вероятны небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. Ночью в Москве 1...3°, по области -1...4°. Днем в столице до 4°, в Подмосковье – до 5°.

В среду, 20 ноября, ночью облачно с прояснениями и преимущественно без осадков. В ночное время температура будет колебаться около нулевой отметки. Днем возможны небольшие осадки при температуре воздуха до 4-5° с порывистым ветром до 15 метров в секунду.

В четверг, 21 ноября, опять прогнозируется дождь. В светлое время суток ожидается до 7-8° при порывистом ветре до 20 метров в секунду

В пятницу и субботу, 22 и 23 ноября, вновь возможны осадки. Ночью может подморозить до -4°, днем – температура воздуха поднимется выше нулевой отметки.

Москва, Анастасия Смирнова

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