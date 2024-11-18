Это называется «эскалация»: Байден тянет за собой США в могилу

Спикер Госдумы Вячеслав Володин резко прокомментировал решение Вашингтона разрешить Киеву удары дальнобойным оружием вглубь России. Как считает глава нижней палаты российского парламента, таким образом действующий президент США тянет за собой Америку в могилу.

«Если это произойдёт, то Россия вынуждена будет ответить. Как – это вопрос к Министерству обороны. Но ясно, что ответ будет! Не исключено использование новых систем вооружения, которые по территории Украины Российская Федерация не применяла», – отметил Володин в своем телеграм-канале.

«Понимаем, что следующим шагом может быть ответ со стороны США. А потом неизбежен наш ответ. Это называется «эскалация», – добавил спикер Госдумы.

По его мнению, уходящий президент США тянет за собой Америку в могилу. «Уходящий президент Байден в силу возраста, как и любой человек, – все мы смертны – когда-то уйдёт из жизни. Но складывается впечатление, что, думая об этом, он мечтает о вечном и хочет утащить с собой всю Америку. А может быть, и весь мир!» – подчеркнул спикер Госдумы.

«Что касается применения оружия, о котором идёт речь, – оно и так уже используется. Расширение его применения, конечно, может нанести ущерб, но ситуацию на поле боя не поменяет. Подчёркиваю это. А только усугубит судьбу Украины и её будущее. И окончательно разрушит российско-американские отношения», – заключил Володин.

Москва, Анастасия Смирнова

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