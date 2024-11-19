Путин утвердил обновленную ядерную доктрину России

Президент России Владимир Путин подписал указ, утверждающий обновленную ядерную доктрину – Основы госполитики в области ядерного сдерживания. Соответствующий документ опубликован на сайте Кремля. «Государственная политика в области ядерного сдерживания носит оборонительный характер, направлена на поддержание потенциала ядерных сил на уровне, достаточном для обеспечения ядерного сдерживания, и гарантирует защиту суверенитета и территориальной целостности государства, сдерживание потенциального противника от агрессии против Российской Федерации и (или) ее союзников, а в случае возникновения военного конфликта – недопущение эскалации военных действий и их прекращение на приемлемых для Российской Федерации и (или) ее союзников условиях», – говорится в документе.

Базовый принцип доктрины: ядерное оружие (ЯО) – это крайняя мера для защиты суверенитета страны. При этом из-за возникновения новых военных угроз и рисков России потребовалось уточнить параметры, допускающие применение ЯО.

В частности, расширена категория государств и военных союзов, в отношении которых проводится ядерное сдерживание. Дополнен перечень военных угроз, для нейтрализации которых нужны такие действия. Агрессию со стороны любого неядерного государства, но с участием или при поддержке ядерной страны, будут считать их совместным нападением на РФ. Кроме того, ядерный ответ от России возможен при критической угрозе ее суверенитету даже обычным оружием, при нападении на Белоруссию как участника Союзного государства, при массированном старте военных самолетов, крылатых ракет, беспилотников, других летательных аппаратов и пересечении ими российской границы.

«Российская Федерация оставляет за собой право применить ядерное оружие в ответ на применение против нее и (или) ее союзников ядерного и (или) других видов оружия массового поражения, а также в случае агрессии против Российской Федерации и (или) Республики Белоруссия как участников Союзного государства с применением обычного оружия, создающей критическую угрозу их суверенитету и (или) территориальной целостности», – говорится в документе.

Предыдущая редакция ядерной доктрины РФ была утверждена в июне 2020 года. Она пришла на смену аналогичному документу, принятому за 10 лет до этого.

Подписанный документ об основах госполитики РФ в области ядерного сдерживания должен стать объектом глубокого анализа как в РФ, так и за рубежом, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Сегодня был подписан очень важный указ президента об утверждении основ госполитики Российской Федерации в области ядерного сдерживания. Очень важный текст, он должен стать объектом очень глубокого анализа, как у нас в стране, так и, наверное, за рубежом», – отметил пресс-секретарь президента РФ в общении ср СМИ Дмитрий Песков. По его словам, Россия всегда занимала сдержанную позицию и предпринимала меры для уменьшения ядерной угрозы.

Москва, Елена Васильева

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