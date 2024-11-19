Жительница Подмосковья сломала себе нос, читая перед сном ленту новостей в телефоне

В Подмосковье в больницу попала 24-летняя девушка с травмой носа, которую получила в результате чтения ленты новостей в телефоне. Пациентка поступила в Видновскую больницу.
Как пояснили в пресс-службе регионального минздрава, девушка получила травму, когда уснула, пролистывая в смартфоне ленту новостей. «Гаджет выскользнул из ее руки и упал на переносицу. Проведенная диагностика выявила перелом костей носа со смещением отломков», – пояснили в ведомстве.
Врач-оториноларинголог Рауль Тен, проводивший лечение пациентке, отметил, что было проведено хирургическое вправление смещенных отломков скелета носа и фиксацией их в правильном положении. «Через десять дней после травмы был отмечен прекрасный косметический результат. Орган функционирует нормально», – уточнил он.
При этом врач обратил внимание, что при подобных травмах необходима срочная медицинская помощь во избежание срастания отломков костей в неправильном положении. При упущенном времени исправление будет сложным и травматичным.
В настоящее время девушка выписана из больницы и вернулась к привычной жизни, но сообщила о намерении отказаться от использования гаджета перед сном, отметили в минздраве.
Москва, Светлана Антонова
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