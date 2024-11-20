В Москве будет штормить: ожидаются сильные осадки и ураганный ветер

В Москве объявлено штормовое предупреждение в связи с ухудшением погодных условий. Как сообщила пресс-служба столичного главка МЧС, ненастье прогнозируется с полуночи до конца дня 21 ноября.

«Местами ожидается усиление юго-восточного ветра с порывами 15-20 м/с, днём дождь, местами сильный, вечером дождь, переходящий в мокрый снег», – уточнили в МЧС.

В комплексе городского хозяйства Москвы отметили, что наиболее интенсивные осадки прогнозируется в период с 12:00 до 21:00. «К утру 22 ноября может выпасть до 30 мм осадков. Порывы ветра в четверг могут достигать свыше 20 м/с», – пояснили в ведомстве.

Стоит отметить, что в Московской области также объявлено штормовое предупреждение, которое действует в течение всего четверга, 21 ноября, с полуночи.

Москва, Светлана Антонова

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