Норильский прожект: что уедет в Китай вместо медного завода

Планы «Норникеля» по переносу медного завода в Китай, озвученные еще весной текущего года, вызывают сомнения: проект плохо сочетается с рыночной конъюнктурой, позицией представителей китайской медеплавильной отрасли и национальными интересами РФ.

Пока «Русал» в качестве вечно недовольного акционера «Норникеля» пытается через Лондонский суд добиться сатисфакции от Потанина, никелевый гигант занят другими масштабными проектами. Происходит это на фоне обсуждения многообещающей, но не выглядящей экономически оправданной и вместе с тем реалистичной идеи Владимира Потанина по переносу медного завода «Норникеля» в Китай.

Российская горнодобывающая компания готовится к сделке по строительству нового медеплавильного завода в Китае, сообщает Bloomberg в своей публикации от 12 ноября. Однако в то же время, как пишет агентство, проект вызвал сопротивление со стороны китайских производителей меди. Завод, который, как предполагается, будет расположен в портовом городе Фанчэнган в регионе Гуанси, будет производить 500 000 тонн рафинированной меди в год с использованием концентрата, поставляемого из России, уточняет Bloomberg со ссылкой на анонимный источник.

Предположим, что завод построят, и около 2-2,5 млн тонн руды в год «Норникель» начнет возить из норильского порта в Дудинке на юго-запад Китая. Возможно, это будет способствовать загрузке Северного морского пути, но совершенно точно не будет оправдано экономически. Вопрос к руководителям предприятия: не будет ли дешевле для компании и полезнее для страны модернизировать медный завод в Норильске? В конце концов, платить в российский бюджет экологические штрафы, пока проводится модернизация, вместо того, чтобы переплачивать за сумасшедшую логистику через льды китайским перевозчикам? Эти расчеты вообще есть, их кто-то видел?

Однако вопросы эти скорее риторические, а само предположение, что завод будет построен, как похоже, является слишком большим допущением. Сам же Bloomberg в своей противоречивой публикации пишет о том, что Китай сейчас борется с переизбытком существующих перерабатывающих мощностей, и план «Норникеля» вызвал сопротивление со стороны китайской медной промышленности. В Фанчэнгане уже есть плавильный завод мощностью 600 000 тонн, которым управляет государственная китайская группа Jinchuan.

Китай испытывает дефицит сырья для своих медеплавильных предприятий и даже вынужден сокращать производство на некоторых из них, что подтверждается последней статистикой. Так, экспорт медного концентрата из России в Китай в январе – сентябре 2024 г. вырос на 36% в годовом выражении до 310 000 т, свидетельствуют данные Главного таможенного управления КНР. В сентябре поставки выросли в полтора раза до 35 000 т. При этом экспорт готовой меди и изделий из нее (проволока, профили, листы, трубки, прутки и т. д.) из России в Китай за отчетный период снизился на 18% в годовом выражении до 226 700 т. Таким образом, продолжается тенденция, когда Китай увеличивает импорт из России именно медного сырья.

В то же время сообщение Bloomberg продолжает другую тенденцию: анонсированный Потаниным перенос медного завода из Норильска в Китай реализуется только на медийном уровне. В информационное пространство периодически, с интервалами в несколько месяцев, вбрасываются подобия новостей по проекту, но фактически ничего не происходит. Так, Владимир Потанин анонсировал перенос медного производства в Китай в середине весны этого года. После трехмесячного затишья в середине лета в Reuters появилась информация, что для переговоров по созданию СП с «Норникелем» в России побывала делегация китайской медной компании China Copper. То есть, по сути проект так и не начался. И вот теперь похожее сообщение от Bloomberg, в котором уместилось всё – приближающееся строительство завода, предполагаемое место его размещения и недовольство китайских производителей. При этом до сих пор даже не назван возможный китайский партнер «Норникеля», без которого проект невозможен. Получается, что до сих пор медийные всплески, свидетельствующие о том, что проект реален, не находят фактического подтверждения.

Более того, факты свидетельствуют не в пользу проекта. Сама идея экономической пользы от переноса завода в Китай сомнительна, и эти сомнения никто даже не пытается снять. Китайские производители меди не заинтересованы в создании новых медеплавильных мощностей. На деле Россия все больше продает медного концентрата, и все меньше – товарной меди, и, как результат, превращается в сырьевой придаток промышленно развитых стран теперь уже Востока.

Москва, Екатерина Попова

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