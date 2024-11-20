Мишустин сообщил о завершении подготовки к серийному выпуску самолета МС-21

В настоящее время завершается подготовка к запуску серийных производств отечественных пассажирских самолетов. Как сообщил глава правительства РФ Михаил Мишустин, в предстоящем году ожидается окончание сертификации флагманского лайнера МС-21 и начало его поставок в авиакомпании.

«Важно как можно быстрее развернуть массовый выпуск всех типов самолётов, включая полностью обновлённые «Суперджеты», а также Ту-214, Ил-96, Ил-114 и для местных линий – самолёт «Байкал», – подчеркнул премьер-министр, выступая на форуме «Транспорт России».

Мишустин уточнил, что «сейчас полным ходом идёт масштабная работа по перепроектированию комплектующих всей линейки воздушных судов», которая включает «разработку и создание двигателей, широкой номенклатуры современной авионики, перспективных материалов, огромного числа узлов, агрегатов и другого оборудования, вплоть до интерьера салонов».

«Это требует не только времени, но и максимальной концентрации всех ресурсов. Ни одна страна ещё не сталкивалась с необходимостью преодоления такого уровня технологического вызова в столь краткие сроки. И это, по сути, уникальная возможность для нашей страны, нашей науки, промышленности, для всех нас. Российский воздушный флот должен приобрести качественно новый облик, основанный на собственных технологических решениях», – пояснил Мишустин.

Москва, Светлана Антонова

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