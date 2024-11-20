Аферисты начали похищать деньги под предлогом «декларирования»

В Москве появились мошенники, которые действуют под видом налоговой службы и похищают деньги граждан, обещая их «задекларировать». Как сообщила пресс-служба столичной прокуратуры, по этой схеме 71-летняя пенсионерка лишилась более 2,3 млн рублей.

В ведомстве уточнили, что сначала престарелой женщине позвонил неизвестный, и выведав обманным путем, что дома она хранит сбережения, сообщил, что все незадекларированные деньги изымет «налоговая служба» для их декларирования.

«По указанию аферистов женщина придумала кодовое слово, которое должна использовать на встрече с курьером при передачи наличности. В этот же день «криминальный курьер» забрал все накопления пострадавшей, отдав взамен якобы договор, выполненный в фоторедакторе. Внимательно рассмотрев документ, женщина поняла, что ее обманули», – рассказали в прокуратуре.

Правоохранительным органам удалось задержать «криминального курьера», которым оказался 22-летний приезжий из Кемеровской области. По его словам, незаконный заработок – за процент забирать деньги у граждан – он нашел в одном из мессенджеров. Соучастники привлекли его для «преступной работы», оплатили билеты до Москвы, перевели деньги на хостел и еду. В день преступления фигурант распечатал присланные ему документы, забрал деньги у пострадавшей, часть перевел соучастникам, а 28 тыс рублей оставил себе.

В прокуратуре уточнили, что установлена причастность мужчины еще к одному эпизоду мошенничества. Ему предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Он проверяется на причастность к совершению аналогичных преступлений.

Как напоминает надзорное ведомство, сотрудники банков, государственных и правоохранительных органов никогда не просят граждан передавать денежные средства курьерам либо переводить их на определенные счета.

Москва, Светлана Антонова

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