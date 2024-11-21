Штормовой ветер в Москве повалил деревья

В Москве порывы ветра уже достигают 20 метров секунду. Об этом говорится в сообщении столичного комплекса городского хозяйства.
«Есть случаи падения деревьев», – уточнили в ведомстве, призвав горожан воздержаться от пребывания на улице в непогоду.
Ранее синоптики прогнозировали, что порывы ветра могут достигать 25 м/с. При этом может выпасть до половины месячной нормы осадков. Согласно предупреждению МЧС, ненастье будет продолжаться до 3 часов ночи 22 ноября.
Москва, Светлана Антонова
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