Штормовой ветер в Москве повалил деревья

В Москве порывы ветра уже достигают 20 метров секунду. Об этом говорится в сообщении столичного комплекса городского хозяйства.

«Есть случаи падения деревьев», – уточнили в ведомстве, призвав горожан воздержаться от пребывания на улице в непогоду.

Ранее синоптики прогнозировали, что порывы ветра могут достигать 25 м/с. При этом может выпасть до половины месячной нормы осадков. Согласно предупреждению МЧС, ненастье будет продолжаться до 3 часов ночи 22 ноября.

Москва, Светлана Антонова

Подписаться на ТГ-канал «Новый День – Передовица»

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube