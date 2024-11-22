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Пятница, 22 ноября 2024, 14:16 мск

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В НАТО по запросу Киева пройдут консультации в связи ракетным ударом России

Киев инициировал экстренное заседание Совета Украина – НАТО после российского удара баллистической ракетой средней дальности «Орешник» по военному заводу в Днепропетровске.

Как сообщает агентство АFP со ссылкой на дипломатические источники, заседание намечено на вторник, 26 ноября, чтобы оценить перспективы и последствия атаки российской гиперзвуковой баллистической ракетой.

Уточняется, что обсуждение пройдет с участием послов государств-членов Североатлантического альянса.

Брюссель, Анастасия Смирнова

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Метки / Украина

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