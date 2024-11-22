В Курской области российские войска успешно продолжают операцию по уничтожению подразделений ВСУ. Как говорится в сводке министерства обороны РФ, группировка войск «Север» нанесла удары по формированиям десяти бригад противника в районах девяти населенных пунктов.

В то же время ударами оперативно-тактической и армейской авиации, огнем артиллерии поражены живая сила и техника противника как на российской территории, таки в Сумской области. За сутки общие потери ВСУ составили 150 военнослужащих. Также уничтожены четыре автомобиля, артиллерийское орудие и два миномета.

Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 34690 военнослужащих, 215 танков, 147 боевых машин пехоты, 120 бронетранспортеров, 1190 боевых бронированных машин, 992 автомобиля, 297 артиллерийских орудий, 40 пусковых установок реактивных систем залпового огня, в том числе 11 HIMARS и шесть MLRS производства США, а также другую технику.

Курск, Светлана Антонова

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