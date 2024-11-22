«По-русски говоря…» Лавров резко высказался о разрешении Байдена наносить удары по России

Министр иностранных дел России Сергей Лавров резко высказался относительно решения уходящей администрации президента США Джо Байдена разрешить Киеву применение американских дальнобойных ракет для ударов по российской территории.

«Насчет того, что ждать от Байдена и его уходящей администрации… Вот в поставках (ракет) ATACMS и разрешение британцам и французам использовать Storm Shadow и SCALP, конечно, в этом есть элемент того, чтобы оставить как можно более плохое наследство следующей администрации», – отметил Лавров (здесь и далее цитаты по «Интерфаксу»), выступая сегодня на пресс-конференции в Бресте.

Глава МИД России обратил внимание, что «у партии демократов, видимо, это в крови», поскольку напоминает действия администрации экс-президента США Барака Обамы в конце 2016 года, связанных с высылкой российских дипломатов и арестом российской дипломатической собственности в США.

«Конечно, первые недели пребывания Трампа в Белом доме были, с точки зрения его планов нормальный диалог с РФ установить, эти планы были подорваны. Не исключаю, что это стремление, по-русски говоря, нагадить, оно проявляется и в нынешних условиях», – заявил глава МИД РФ.

Брест, Анастасия Смирнова

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