Выходные в Москве начнутся с нового погодного ненастья

В московском регионе вновь объявлено штормовое предупреждение в связи с ухудшением погодных условий. Как предупредил Гидрометцентр России, во второй половине ночи субботы, 23 ноября, с сохранением до 12 часов местами ожидаются осадки, местами сильные в виде снега с порывистым ветром до 15 метров в секунду.

В отдельных районах отложение мокрого снега на деревьях и проводах. При этом температура воздуха будет колебаться около нулевой отметки, а в последующие дни прогнозируется похолодание.

В воскресенье, 24 ноября, местами также возможен небольшой снег. Ночью в Москве подморозит до -4...-2°, по области – до -6...-1°. Днем преимущественно без осадков, а температура воздуха в столице не превысит -1°. В Подмосковье ожидается -5...0°.

Синоптики отмечают, что в таких условиях возможна гололедица, местами сильная.

В начале следующей недели в столичном регионе сохранится отрицательная температура, которая ночное время может опускаться до -9°. Временами ожидается небольшой снег.

«Значения средней суточной температуры будут соответствовать интервалу климатической норме, но на отрицательном фоне, отставание от среднего значения составит 1°», – уточнили в Гидрометцентре России.

Москва, Светлана Антонова

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