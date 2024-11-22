«В меню будет Украина»: в Европе ждут переговоров Путина и Трампа

Украинская проблема станет предметом обсуждения за столом переговоров между российским лидером Владимиром Путиным и избранным президентом США Дональдом Трампом. Такое мнение высказал глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

«Все указывает на то, что Трамп и Путин сядут за стол переговоров, и в меню будет Украина», – сказал он в интервью радиостанции Cadena SER, которое цитирует РИА «Новости».

В то же время Боррель уточнил, что Киев вряд ли примет решение лидеров РФ и США. «Недавно я был на Украине и разговаривал с (Владимиром) Зеленским об этой возможности, и ему ясно, что подготовленное решение США и России – это то, что он не примет, и это понятно», – пояснил он.

Как считает глава дипломатии ЕС, большинство европейских стран, хоть и не единогласно, но готовы продолжать оказывать помощь Киеву.

Ранее Трамп публично заявлял, что сможет добиться урегулирования конфликта на Украине путем переговоров. В Москве с осторожностью оценивали эти высказывания.

Брюссель, Анастасия Смирнова

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