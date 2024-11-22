Ещё один известный экс-депутат Госдумы признан иноагентом

Бывший депутат Госдумы от парти «Справедливая Россия» Олег Шеин* включен в список иностранных агентов. Об этом говорится в официальном сообщении министерства юстиции РФ.
В ведомстве указали, что политик «участвовал в качестве эксперта и респондента на информационных площадках, предоставляемых иностранными агентами, принимал участие в создании и распространении для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранного агента».
«Распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти Российской Федерации решениях и проводимой ими политике», – уточнили в Минюсте.
* включен в список иностранных агентов
Москва, Анастасия Смирнова
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