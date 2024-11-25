Угроза национальной безопасности: опубликован доклад о деятельности иностранных компаний в России

Экспертный институт «Нового общества» опубликовал статью, в которой проанализировал деятельность иностранных компаний, оставшихся в России после 2022 года. Зарубежные бизнесы сделали вид, что «ушли» с российского рынка, но на самом деле продолжили работу, сменив бренд или регистрацию.

Авторы исследования делят компании на три категории. «Полезные» компании: они поставляют товары или оказывают услуги, которые необходимы для поддержания критической инфраструктуры и не могут быть заменены аналогами производства дружественных стран. Среди таких компаний в качестве примера приведена Siemens, которая осталась на российском рынке медицинского оборудования.

Вторая категория – «нейтральные» компании, которые работают в основном в потребительском секторе. Эти компании не решают важных задач импортозамещения, но и не представляют угрозы национальной безопасности. Важный недостаток таких компаний – они занимают нишу на российском рынке и не дают развиваться российскому бизнесу, а также могут выводить прибыль и оптимизировать налогообложение используя свои иностранные юридические лица. Авторы приводят в пример Auchan, Metro и Philip Morris.

И третья категория – это «вредные» компании. Они объединяют недостатки «нейтральных» фирм, но при этом имеют доступ к данным, касающихся национальной безопасности.

Авторы исследования приводят примеры: Microsoft, Apple и Messe. По айти-гигантам все более или менее ясно. Государственные регулирующий органы предпринимают попытки ограничить использование устройств этих компаний чиновниками и госкорпорациями. Активно разрабатываются отечественные операционные системы и устройства для корпоративных пользователей. В скором времени ожидается выход этих устройств на потребительский рынок.

Что касается Messe, то это крупнейший организатор отраслевых выставок, который имеет немецкие корни. Компания организует крупнейшие выставки-ярмарки в Дюссельдорфе и во Франкфурте, при этом продолжает работать в России. Судя по информации на зарубежных сайтах, такое игнорирование санкционного режима вызвало волну возмущения у немецких и украинских журналистов. Авторы публикаций негодуют по поводу того, что иностранные компании платят налоги в казну «країни-агресора», но при этом призывают использовать экспертизу Мессе для ужесточения санкционного режима. Дело в том, что по характеру бизнеса организаторы выставок имеют доступ к большому объему информации об экономике и промышленности, владеют данными о производственных цепочках и контрагентах, в том числе и зарубежных.

Удивительно, но наше законодательство действительно никак не ограничивает иностранных участников рынка в сборе и систематизации таких данных. В законах и подзаконных актах не закреплены понятия сбора данных об экономике в коммерческих целях, под статью о шпионаже это не подпадает, хотя по форме и содержанию довольно близко. Не отслеживает иностранное участие в этом бизнесе и Торгово-промышленная палата, хотя выставочная, ярмарочная и конгрессная деятельность является одним из направлений её работы.

«Непоследовательная политика в отношении западных компаний тормозит импортозамещение, закрепляет отсталость в ряде сфер, … ставит под угрозу национальную безопасность» – делают выводы авторы исследования.

Москва, Светлана Антонова

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