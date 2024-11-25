С 2025 года работающие родители смогут платить НДФЛ не 13, а 6 процентов

В 2025 году НДФЛ для работающих родителей снизят с 13 до 6 процентов. Возмещение оставшихся 7 процентов берет на себя государство. Об этом рассказала член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

«В 2025 году у нас появится новая льгота: работающие родители по результатам уплаты страховых взносов по налогу на доходы физических лиц смогут получить выплаты. Фактически, для работающего родителя НДФЛ составит шесть процентов», – рассказала Бессараб в интервью «Парламентской газете».

Свртлана Бессараб, что в следующем году вырастет и размер материнского капитала. С 1 февраля на первого ребенка выплата составит 677 тысяч рублей, а на второго – 894 тысячи при условии, если родители не получали деньги при рождении первенца.

Москва, Елена Васильева

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