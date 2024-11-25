Ответная мера: Москва допускает развертывание ракет в Азиатско-Тихоокеанском регионе

Москва допускает развертывание ракет средней и меньшей дальности (РСМД) в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) в качестве ответной меры на действия США. Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.

«Безусловно, это одна из опций, о которых тоже неоднократно говорилось. Появление соответствующих американских систем в любом регионе мира будет предопределять наши дальнейшие шаги, в том числе в сфере организации нашего военного-технического ответа», – отметил Рябков (цитата по ТАСС), отвечая на вопрос о возможном размещении РФ РСМД в странах Азии.

При этом замглавы МИД РФ подчеркнул, что у противников России и их сателлитов «не должно существовать ложного чувства безопасности».

«Настало время, когда уговоры, какие-то аргументы, конечно, могут применяться и дальше, но практика показывает, что должного эффекта они не имеют, поэтому необходимы более сильнодействующие средства, включая развертывание подобных систем, откуда они могут поражать соответствующие цели и выступать в качестве компенсирующей меры», – констатировал Рябков.

Москва, Анастасия Смирнова

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