Непогода возьмет паузу в московском регионе

Большую часть начавшейся недели московский регион будет находиться под влиянием антициклонов, которые обеспечат погоду преимущественно без осадков. Согласно прогнозу Гидрометцентра России, снегопад возможен в четверг с прохождением атмосферного фронта.
Как отмечают синоптики, в ближайшие дни температура воздуха будет меняться в небольшом интервале, близком или немного превышающем климатическую норму. В ночное время возможны заморозки до -9°, в дневное время будет около нулевой отметки.
Москва, Светлана Антонова
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