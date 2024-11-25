российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Понедельник, 25 ноября 2024, 18:32 мск

Новости Москва

Новости, Кратко, Популярное, Интервью

Непогода возьмет паузу в московском регионе

Большую часть начавшейся недели московский регион будет находиться под влиянием антициклонов, которые обеспечат погоду преимущественно без осадков. Согласно прогнозу Гидрометцентра России, снегопад возможен в четверг с прохождением атмосферного фронта.

Как отмечают синоптики, в ближайшие дни температура воздуха будет меняться в небольшом интервале, близком или немного превышающем климатическую норму. В ночное время возможны заморозки до -9°, в дневное время будет около нулевой отметки.

Москва, Светлана Антонова

Подписаться на ТГ-канал «Новый День – Передовица»

© 2024, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

В рубриках

Москва, Центр России, Общество, Россия,