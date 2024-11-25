Telegram оштрафован ещё на 7 млн рублей

Таганский районный суд Москвы привлек Telegram Messenger Inc. к административной ответственности. Как уточнила пресс-служба столичных судов общей юрисдикции, компании назначен штраф в размере 7 млн рублей

«Постановлением Таганского районного суда города Москвы Telegram Messenger Inc. признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 4 ст.13.41 КоАП РФ (Нарушение порядка ограничения доступа к информации, информационным ресурсам, доступ к которым подлежит ограничению в соответствии с законодательством Российской Федерации об информации, информационных технологиях и о защите информации, и (или) порядка удаления указанной информации)», – говорится в сообщении пресс-службы московских судов.

Ранее Telegram неоднократно привлекался к ответственности за подобные нарушения.

Москва, Анастасия Смирнова

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